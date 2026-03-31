$!Se mantiene operativo de rescate de tres trabajadores que siguen atrapados en mina de El Rosario

A seis días del derrame de jales en este lugar, este martes se mantiene la búsqueda de los tres trabajadores que siguen atrapados en la mina Santa Fe, en la zona serrana del municipio de Rosario. Del lugar entran y salen elementos de las secretarías de Marina y la Defensa Nacional y personal de esta última de esta última dependencia mantiene el control del acceso a la mina.





De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, cerca de las 14:30 horas del miércoles 25 de marzo se registró la filtración de jales o residuos líquidos que ingresaron a la mina donde se encontraban 25 trabajadores, 21 de ellos lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados. Fue cerca de las 23:25 horas del domingo cuando fue localizado y rescatado el primero de los cuatro mineros atrapados, identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, de Angangueo, Michoacán, informó el lunes la Comisionada Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.





Agregó que dicho trabajador fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán y horas después fue dado de alta. Agregó que el lunes ya se estaba a pocos metros de los otros tres mineros atrapados y se tiene la esperanza de encontrarlos y rescatarlos con vida.



