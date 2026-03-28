El Sur
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Rescate

Se niega Alcaldesa de Rosario a dar declaraciones en su salida de la mina

La Alcaldesa Claudia Valdez se negó, incluso, a bajar los vidrios de su unidad
Hugo Gómez |
28/03/2026 14:41
28/03/2026 14:41

EL ROSARIO._ En su salida de la mina, donde desde hace tres días se realizan labores de rescate de mineros desaparecidos, la Alcaldesa Claudia Valdez se negó a dar declaraciones.

A pesar de ser abordada por diferentes medios, la munícipe se negó a dar la atención, o incluso bajar los vidrios de su unidad.

$!Se niega Alcaldesa de Rosario a dar declaraciones en su salida de la mina

Escoltada por patrullas de Seguridad Pública y escoltas particulares, la primer edil salió del lugar alrededor de las 14:00 horas.

Cabe mencionar que se ha buscado entrevistarla en repetidas ocasiones desde que se dio a conocer el accidente en mención.

Hasta el momento el municipio ha optado por mantener la difusión de Valdez Aguilar, por la vía oficial mediante de la Dirección de Comunicación Social.

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