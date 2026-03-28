$!Se niega Alcaldesa de Rosario a dar declaraciones en su salida de la mina

EL ROSARIO._ En su salida de la mina, donde desde hace tres días se realizan labores de rescate de mineros desaparecidos, la Alcaldesa Claudia Valdez se negó a dar declaraciones.
A pesar de ser abordada por diferentes medios, la munícipe se negó a dar la atención, o incluso bajar los vidrios de su unidad.
Escoltada por patrullas de Seguridad Pública y escoltas particulares, la primer edil salió del lugar alrededor de las 14:00 horas.
Cabe mencionar que se ha buscado entrevistarla en repetidas ocasiones desde que se dio a conocer el accidente en mención.
Hasta el momento el municipio ha optado por mantener la difusión de Valdez Aguilar, por la vía oficial mediante de la Dirección de Comunicación Social.