$!Se organizan en Cacalotán para celebrar a la Virgen de Loreto

ROSARIO._ Con éxito se llevó a cabo la primera actividad para recabar los fondos para realizar la fiesta de Nuestra Señora del Lotero, anunció el presidente del comité parroquial, Maximiliano Martínez. El evento, se detalló, consistió en una taquiza en la casa cural, la cual contó con una gran respuesta por parte de los fieles de la sindicatura rosarense.





“La verdad fue un rotundo éxito, fue mucha gente más de lo que se esperaba. Hubo detalles la verdad que trataremos de corregir porque si dios quiere habrá una segunda taquiza, pero nos sirve de experiencia”, aseguró. Fiesta la cual indicó que iniciará el 30 de agosto, con el tradicional novenario para concluir con la solemnidad el día 8 de septiembre.





