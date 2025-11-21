$!Se plantan pensionados y jubilados de Jumapae ante falta de pagos

ESCUINAPA._ Trabajadores pensionados y jubilados de Jumapae se plantaron fuera de la paramunicipal para exigir el pago de su quincena. Indicaron que es injusto que después de haber trabajado 28 o 30 años tengan que estar esperando un pago, que ya hasta un Juez sentenció que se debe dar de manera puntual. “Lo que pedimos es que se respete ya la sentencia de un Juez del amparo que ya ganamos y la sentencia es que nos estén pagando la quincena en la quincena no después y el sueldo completo no en abonos”, dijo Alma Polanco.





Son años de lucha, de demandas desde 2022, a algunos de ellos los jubilaron sin que lo pidieran, cuando no lo deseaban porque sabían que no había dinero para liquidarlos. Son alrededor de 34 trabajadores pensionados y jubilados que se mantienen en la lucha, expusieron, pero en estos años son tres o cuatro trabajadores que han muerto sin recibir nada, ni un trato digno por tantos años entregados a la Jumapae. Además se enteraron que algunos de ellos se han quedado sin Seguro Social cuando lo necesitan y podrían dejar a sus familias sin nada. “Necesitamos el salario pero también me dieron de baja en el Seguro, quiero que me resuelvan”, dijo Toribio López Lizarraga, quien tiene 28 años de servicio Hay pensionados que viven en condiciones difíciles, pidiendo prestado, es justo que se les pague, señalaron. “No están cumpliendo en pagar nuestras quincenas, mucho menos lo anterior, aparte nos dieron de baja en el seguro y estamos necesitando estudios y que nos atiendan, ¿dónde están esos 30 años que estuvimos sirviendo? Con eso nos están pagando”, dijo Eloisa Ibarra



