$!Se pone en marcha la Feria de la Primavera 2026 en Rosario

ELROSARIO._ Autoridades municipales y el Cabildo Infantil fueron los encargados de inaugurar en la cabecera municipal la Feria de la Primavera Rosario 2026.

Las máximas fiestas de los rosarenses se estarán desarrollando hasta el próximo 10 de mayo.

Durante los diferentes eventos, las familias rosarenses podrán disfrutar de juegos mecánicos, puestos de antojitos, eventos artísticos, coronaciones y bailes musicales.