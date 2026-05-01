$!Se pone en marcha la Feria de la Primavera 2026 en Rosario

ELROSARIO._ Autoridades municipales y el Cabildo Infantil fueron los encargados de inaugurar en la cabecera municipal la Feria de la Primavera Rosario 2026.
Las máximas fiestas de los rosarenses se estarán desarrollando hasta el próximo 10 de mayo.
Durante los diferentes eventos, las familias rosarenses podrán disfrutar de juegos mecánicos, puestos de antojitos, eventos artísticos, coronaciones y bailes musicales.
Durante la inauguración se coronó a la Reina de la Casa de la Cultura “Gilberto Owen”, Jasibe I, que se inspiró en el ambiente de “Wicked”, presentado por bailarines y bailarinas de la Casa de la Cultura, logrando cautivar al público asistente.
Además, se contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Raíces de Plata, así como del coro infantil y juvenil “Lola Beltrán”, quienes brindaron un espectáculo.
Uno de los momentos emotivos de la noche fue el homenaje a Ana Elba I, reina de la Casa de la Cultura 2001, quien fue reconocida por sus 25 años, recibiendo el cariño y aplauso del público presente.