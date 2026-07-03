$!Se quedan sin energía eléctrica en Escuinapa por más de una hora

ESCUINAPA._ La mitad de la ciudad de Escuinapa se quedó sin energía eléctrica por al menos una hora durante este viernes.
El servicio se interrumpió cerca de las 17:30 horas y se reanudó pasadas las 18:20 horas.
Las zonas afectadas fueron desde la calle Gabriel Leyva y Miguel Hidalgo hacia la del sur.
Hasta el momento no se ha informado la causa que generó el apagón que afectó a la colonia Centro, Pueblo Nuevo, Francisco I. Madero, Roblito, Azteca, Insurgentes, Loma Bonita y Paredones.
“Ya reportamos el hecho, estamos en espera de que se nos informe qué ocurrió, no es toda la ciudad, es una parte”, dijo la coordinadora Evelia López Hernández al preguntarle sobre el tema.
La falta de energía se presentó en un momento donde la sensación térmica rebasa los 38 grados centígrados en el municipio.