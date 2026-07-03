$!Se quedan sin energía eléctrica en Escuinapa por más de una hora

ESCUINAPA._ La mitad de la ciudad de Escuinapa se quedó sin energía eléctrica por al menos una hora durante este viernes.

El servicio se interrumpió cerca de las 17:30 horas y se reanudó pasadas las 18:20 horas.

Las zonas afectadas fueron desde la calle Gabriel Leyva y Miguel Hidalgo hacia la del sur.