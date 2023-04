ESCUINAPA_ Pese a que el servicio de energía fue reanudado en los acueductos Baluarte-Escuinapa y Baluarte-Teacapán, el abasto de agua potable sigue siendo insuficiente.

De acuerdo a vecinos de diversas colonias, continúan comprando pipas o contenedores de agua para tener el líquido en sus domicilios, debido a que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa no da respuesta a la situación de abasto.

“Tengo más de un mes sin agua, aquí en la colonia Centro, con el recibo pagado todo este año, no tengo nada y claro que estoy enojada”, señaló una usuaria que acudió a Jumapae a reclamar la falta de servicio.

El problema no es solo en su casa, dijo, sino en decenas de domicilios en la Colonia Centro donde se desconoce el origen de la falta de agua, pues mientras sabían que no había energía eléctrica se tenía un argumento para el desabasto, pero ahora no.

“Se me hace que nos echaron mentiras y no pagaron la energía, porque no nos ha caído nada de agua y aquí es zona baja, nosotros no tenemos problemas de falta de agua y nada, nada nos ha caído”, expresó María Antonia Rosas, de la Colonia Emiliano Zapata.

Son casi 15 días sin agua potable en esa colonia, una semana por la falta de energía y los otros sin una razón aparente, pues la Jumapae señala que el servicio ha sido restablecido en toda la ciudad.

En el caso de las comunidades del valle, la falta de una bomba en el acueducto Baluarte-Teacapán ha propiciado que se tenga desde enero en algunas zonas sin agua potable.

“Nada más nos dicen que ya llegara, pero no tenemos nada de agua, que porque no hay presión, el agua solo llega a zonas bajas mientras todos los demás no tenemos”, dijo Emilia López, de Teacapán.

La pipa con agua sale para las comunidades entre mil y mil 500 pesos, señalaron, pues se cobra un extra al llevarse el agua desde la cabecera municipal.