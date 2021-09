$!Se quejan vecinos de aguas pestilentes de un drenaje colapsado en la calle Río Piaxtla en Escuinapa

“Es un olor que no se aguanta, todo el día está escurriendo el agua apestosa hacía el arroyo, la gente tiene que pasar sobre ese lugar, ya hemos reportado, pero dicen que el camión(váctor) no sirve” dijo uno de los vecinos del lugar.

“No queda de otra, hay que pasar por aquí, pero si es una peste que no se aguanta, de todo el día, la gente de aquí no puede ni comer, ya no le interesa a nadie resolver este problema, los que están ya se van y los otros no han entrado” señaló una de las personas que paso por el lugar.

La calle está convertida en un arroyo de aguas pestilentes, de tapas de registros sobre los que brota el agua sucia, de registros de drenaje que ya no existen, indicaron.

Ante los escurrimientos de agua, también el adoquinado ha cedido, pues este problema es de años, aunque se ha agravado en los últimos meses, pues prácticamente en algunos tramos de calle el adoquín se ha ido con el flujo de agua.