Se reforzará seguridad y logística turística de cara a festividades patronales en El Rosario

La cabecera municipal de El Rosario se encuentra tranquila y preparada para recibir a miles de visitantes durante las festividades del Día de la Virgen de Nuestra Señora de El Rosario, aseguró la Dirección de Turismo de dicho municipio.

Con un operativo de seguridad reforzado se prepara El Rosario para garantizar la integridad de turistas y residentes durante estas celebraciones, informó Mario Alberto Tirado Rodríguez, coordinador de Turismo Municipal.

Durante el anuncio de los eventos religiosos conmemorativos a Santa Patrona de dicha comunidad que se celebrarán del 23 de septiembre al 4 de octubre, Tirado Rodríguez confirmó que se estarán implementando estrategias de seguridad.

“El Rosario en esta fecha se convierte en un pueblo muy visitado, se abarrotan los hoteles. Ahorita gracias a Dios está tranquilo, pueden andar bien allá. Es lógico que sí vamos a tener seguridad también, se va a pedir para que se sientan tranquilos”, comentó.

“Se va a solicitar respaldo del Gobierno Federal, para que esté todo bien resguardado. De hecho, cada año se ha tenido el apoyo de seguridad, no hay ningún problema por eso”, agregó.

El funcionario, expresó que aunque el turismo ha registrado bajas en los últimos días debido a distintos factores como la inseguridad o el inicio del ciclo escolar, la administración local se encuentra trabajando para recuperar la afluencia de visitantes y mantener la tranquilidad en el municipio.

“Gracias a Dios en El Rosario no hemos tenido problemas de violencia y confiamos en que así seguirá, por lo que creemos que este año superaremos la cantidad de turistas que tuvimos el año pasado en esta fecha”, declaró.

Asimismo, hizo un llamado a quienes planean asistir realizar reservaciones con anticipación, ya que los hoteles se llenan rápidamente durante estas fechas conmemorativas y se habilitan albergues temporales para atender a quienes buscan hospedaje.

Obras en reparación

En lo que respecta a la infraestructura turística con la que se cuenta en este municipio, Tirado Rodríguez señaló que el puente colgante ubicado en la Laguna del Iguanero, se encuentra de momento en reparación debido a unos daños en sus tablones que representaban un riesgo.

Sin embargo, señaló que para las festividades del Día de la Virgen de Nuestra Señora de El Rosario, ya estará listo para su uso.

Por otro lado, en lo que respecta a las Ruinas del templo antiguo del Rosario, este se mantiene cerrado al público por trabajos que se están realizando en algunas de sus estructuras por parte del Instituto Nacional de Historia y Antropología.

Tirado Rodríguez señaló que se tiene previsto que pronto funcione como un museo, aunque no estará listo para su visita durante las fiestas patronales.