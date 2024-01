“Tanto que batallamos para sacar a Felipe Garzón”, se escucha que le dice Ramiro Hernán al Alcalde, pero no termina la frase y luego se escucha un golpe, y por segundo en el video ya no se observa nada.Luego el video se observa cómo Díaz Bernal ya está en el suelo y es ayudado a levantarse por varios funcionarios.Uno de los funcionarios le dice a Hernández Rueda que se calme y éste le contesta.

“Pa qué me agrede él, él me agredió, ahí está el video en vivo, él me agredió, yo le dije nada más que tanto que batallamos para sacar a Felipe, él me agredió”, dijo Ramiro Hernández.

Uno de los empleados le cuestiona la agresión.

“Eso no se hace, tú estas cometiendo un delito, estoy totalmente en desacuerdo con esa actitud tuya, creo que esto ya se desbordó”, le dice.

Ramiro contesta: “Esa es la actitud del Presidente, no mía”.

Con hematoma en la cabeza y unos golpecillos: Alcalde

El Alcalde Raúl Díaz Bernal fue llevado a una revisión médica.

Aseguró que tras el altercado resultó con hematoma en la cabeza y unos golpes.

”Estoy bien, tengo un hematoma en la cabeza y unos golpecillos”, señaló el Alcalde en entrevista con Noroeste.

“Lo que pasa es que fue saliendo de una sesión de Cabildo, llegó el que propone la Síndica Procuradora y no salió la propuesta. La propuesta de la Síndica Procuradora Carmen Alicia Piña Sánchez se llama Jesús Antonio Valdez Valenzuela y la persona que lo acompañaba y es el de la agresión se llama Ramiro Hernández Rueda, y pues al salir molesto me agredió al interior del Palacio cuando ya había terminado la sesión, pero no pasó a mayores, fue un incidente ahí”.

Díaz Bernal dijo que Hernández Rueda lo grababa casi en la cara y lo acusaba de corrupción.

“Lo que pasa es que estaba grabando casi en mi cara, me acusaba de corrupción, me agredía verbalmente y yo me lo quité de un lado, y fue cuando me empujó y me caí”, recalcó el Alcalde.

“De mi parte no llegamos a los golpes, pero me empujó y me agarró flojo, no esperaba la agresión esa y me caí y me golpeé la cabeza con la pared. Es una persona violenta, que se ha manifestado de esa manera todo el tiempo, estuvo dos años ahí en el municipio, era funcionario menor pero fue despedido por lo mismo, por las mismas situaciones de violencia”.

El Alcalde de Concordia aseguró que esa ciudad no hay oficina del Ministerio Público para interponer denuncia, pero esperará al lunes, en horario de oficina, para acudir a la oficina que les corresponde en la ciudad de Mazatlán para denunciar el hecho.

Aseguró que Hernández Rueda no fue detenido pero la moto en que viajaba sí quedó asegurada.