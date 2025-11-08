$!Se registra aparatoso choque entre camión de jornaleros y torton en Rosario

EL ROSARIO._ Miles de pesos en pérdidas materiales resultó del choque de un camión de transporte de jornaleros que resultó en pérdida total y un torton, sobre la carretera México 15, en la curva que se encuentra junto a la comunidad de Otates.

De acuerdo a la autoridad en el lugar, pese a lo aparatoso del hecho, no se registraron personas heridas.

Se informó que se tuvo conocimiento del hecho a las 6:30 horas, donde se reportaba el percance sobre el kilómetro 228 de la vía federal en mención.