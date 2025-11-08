El Sur
|
Accidente

Se registra aparatoso choque entre camión de jornaleros y torton en Rosario

El hecho se reportó en el kilómetro 228 de la carretera México 15
Hugo Gómez |
08/11/2025 10:14
08/11/2025 10:14

EL ROSARIO._ Miles de pesos en pérdidas materiales resultó del choque de un camión de transporte de jornaleros que resultó en pérdida total y un torton, sobre la carretera México 15, en la curva que se encuentra junto a la comunidad de Otates.

De acuerdo a la autoridad en el lugar, pese a lo aparatoso del hecho, no se registraron personas heridas.

Se informó que se tuvo conocimiento del hecho a las 6:30 horas, donde se reportaba el percance sobre el kilómetro 228 de la vía federal en mención.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Cruz Roja, y Guardia Nacional para brindar el apoyo.

Las unidades involucradas, se informó que se trata de un camión marca Dina y un torton color blanco.

Trascendió que el camión regresaba de La Cruz de Elota, de dejar a trabajadores jornaleros, cuando se suscitó el impacto con el torton quien presuntamente invadió el carril contrario por lo que terminaron fuera de la cinta asfáltica.

Luego de que los elementos de La Guardia Nacional, división de caminos realizara el levantamiento de la información que permita fincar la debida responsabilidad las unidades fueron removidas por la grúa de guardia.

