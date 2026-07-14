$!Se registra incendio en local de sushi en El Rosario

EL ROSARIO._ El reporte de un incendio movilizó a cuerpos de auxilio hasta un local de sushi en el Centro de la ciudad la tarde noche de este martes.
El hecho se reportó alrededor de las 21:35 horas sobre la calle General Damí frente al callejón Angela Peralta.
Luego de recibir el reporte elementos de Bomberos de Protección Civil acudieron al lugar para atender el siniestro, junto a agentes de Seguridad Pública.
Trascendió que presuntamente el fuego se inició en la zona de cocina pero no se determinó qué fue lo que lo originó. Tras poco más de media hora se controló el fuego para posteriormente retirarse los elementos.