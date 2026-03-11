$!Se registra por casi una hora apagón en Rosario

EL ROSARIO._ Un apagón repentino tomó por sorpresa, por casi una hora, a los habitantes del municipio de Rosario, quienes salieron a las calles a la espera de que se reestablezca el servicio.

La suspensión de energía eléctrica se presentó alrededor de las 18:30 horas, y se reestableció casi una hora después de este miércoles 11 de marzo.