$!Se registra por casi una hora apagón en Rosario

EL ROSARIO._ Un apagón repentino tomó por sorpresa, por casi una hora, a los habitantes del municipio de Rosario, quienes salieron a las calles a la espera de que se reestablezca el servicio.
La suspensión de energía eléctrica se presentó alrededor de las 18:30 horas, y se reestableció casi una hora después de este miércoles 11 de marzo.
Al pasar el tiempo, los vecinos manifestaron el temor de que se vuelva a repetir el apagón que se extendió por casi 24 horas como ocurrió el período de calor el año pasado.
Hasta el momento las autoridades municipales no de CFE no han emitido algún comunicado que precise el motivo de la falla en el abasto de energía eléctrica.