$!Se registra ‘Sapito’ como candidato a Rey playero de las fiestas de Las Cabras, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con música y con el apoyo de vecinos de la Colonia Emiliano Zapata, se registró Alberto Rojas Bernal como candidato a Rey playero.
El candidato fue recibido por la directora de Atención Ciudadana, Kimberly Grave a quien le entregó la documentación y la justificación de querer ser rey en la edición 122 de las Fiestas del Mar de Las Cabras.
El candidato fue acompañado por familia, vecinos y amigos de una empresa agrícola para la que trabaja, quienes entraron al Palacio Municipal a refrendar el apoyo a quien apodan “Sapito”.
La elección de Rey playero se realizará con la modalidad de bote por voto, las cuales se entregarán al Consejo organizador de las Fiestas del Mar, el que tenga el mayor número de botes será el ganador.
Las Fiestas del Mar de Las Cabras se realizarán del 22 al 25 de mayo, hasta el momento se han inscrito dos jóvenes como candidatas a reina del mar de las cabras y dos a rey playero.