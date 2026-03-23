$!Se registra ‘Sapito’ como candidato a Rey playero de las fiestas de Las Cabras, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con música y con el apoyo de vecinos de la Colonia Emiliano Zapata, se registró Alberto Rojas Bernal como candidato a Rey playero.

El candidato fue recibido por la directora de Atención Ciudadana, Kimberly Grave a quien le entregó la documentación y la justificación de querer ser rey en la edición 122 de las Fiestas del Mar de Las Cabras.

El candidato fue acompañado por familia, vecinos y amigos de una empresa agrícola para la que trabaja, quienes entraron al Palacio Municipal a refrendar el apoyo a quien apodan “Sapito”.