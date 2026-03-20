$!Se registran dos candidatas a reina de las Fiestas del Mar de las Cabras 2026

ESCUINAPA._ Cindy Pamela López y Angeline Corona son las dos candidatas que hasta el momento se han inscrito por la corona de las Fiestas del Mar de las Cabras 2026, en Escuinapa.

Las jóvenes solicitaron al Consejo del Mar de las Cabras ser consideradas como candidatas, presentando sus documentos este jueves y viernes al director de Turismo, Ignacio Contreras Medina.

Cindy y Angeline son las primeras que responden a la convocatoria emitida por el Consejo Organizador, quien aún no informa lo relacionado a la fecha de elección.