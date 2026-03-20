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Tradición

Se registran dos candidatas a reina de las Fiestas del Mar de las Cabras 2026

El proceso de inscripción continúa abierto hasta el 30 de marzo para jóvenes interesadas en participar en el certamen en Escuinapa
Carolina Tiznado |
20/03/2026 23:04
20/03/2026 23:04

ESCUINAPA._ Cindy Pamela López y Angeline Corona son las dos candidatas que hasta el momento se han inscrito por la corona de las Fiestas del Mar de las Cabras 2026, en Escuinapa.

Las jóvenes solicitaron al Consejo del Mar de las Cabras ser consideradas como candidatas, presentando sus documentos este jueves y viernes al director de Turismo, Ignacio Contreras Medina.

Cindy y Angeline son las primeras que responden a la convocatoria emitida por el Consejo Organizador, quien aún no informa lo relacionado a la fecha de elección.

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La convocatoria emitida para jóvenes de 18 a 24 años de edad, pone como límite para el registro el próximo 30 de marzo.

Entre los requisitos se llama a todas las jóvenes escuinapenses o que deseen participar pero que tengan una residencia mínima de 2 años en el municipio.

Con la inscripción de las jóvenes, las fiestas empiezan a mostrarse con fuerza en redes sociales.

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