$!Se registran fuertes lluvias y actividad eléctrica en Rosario

EL ROSARIO._ La noche de este domingo 6 de septiembre se registró una fuerte actividad eléctrica seguida de fuertes lluvias.

Hecho ante el cual varias vialidades se convirtieron en ríos urbanos, entre los que destacan la calle 20 de noviembre, General Damí, Donato Guerra, Mineros, entre otros.

Esto tras varios días soleados y pese al pronóstico de parte de Protección Civil de que se esperaba que todo el fin de semana se presentarían lluvias intensas.