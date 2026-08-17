$!Se registran lluvias en Rosario acompañadas de viento, actividad eléctrica y apagones

ROSARIO._ Este lunes se presentaron lluvias en Rosario acompañadas de viento, actividad eléctrica y algunos apagones.

Fue poco antes de las 12:00 horas que el ambiente se nubló, seguido de fuerte rachas de viento y actividad eléctrica que acompañaron a las lluvias.

Con las lluvias se registró las suspensión en el servicio de energía eléctrica en al menos dos ocasiones, por cortos lapsos de tiempo.