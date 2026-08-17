$!Se registran lluvias en Rosario acompañadas de viento, actividad eléctrica y apagones

ROSARIO._ Este lunes se presentaron lluvias en Rosario acompañadas de viento, actividad eléctrica y algunos apagones.
Fue poco antes de las 12:00 horas que el ambiente se nubló, seguido de fuerte rachas de viento y actividad eléctrica que acompañaron a las lluvias.
Con las lluvias se registró las suspensión en el servicio de energía eléctrica en al menos dos ocasiones, por cortos lapsos de tiempo.
Cabe mencionar que al menos los tres días previos se había registrado fuerte actividad eléctrica pero con una mínima cantidad de precipitaciones.
Estas condiciones en los días previos generó daños en el templo parroquial de Cacalotán y algunos hogares de la sindicatura.