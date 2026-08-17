El Sur
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Clima

Se registran lluvias en Rosario acompañadas de viento, actividad eléctrica y apagones

Después del mediodía, se han tenido suspensiones de la electricidad por cortos períodos
Hugo Gómez |
17/08/2026 12:20
17/08/2026 12:20

ROSARIO._ Este lunes se presentaron lluvias en Rosario acompañadas de viento, actividad eléctrica y algunos apagones.

$!Se registran lluvias en Rosario acompañadas de viento, actividad eléctrica y apagones

Fue poco antes de las 12:00 horas que el ambiente se nubló, seguido de fuerte rachas de viento y actividad eléctrica que acompañaron a las lluvias.

Con las lluvias se registró las suspensión en el servicio de energía eléctrica en al menos dos ocasiones, por cortos lapsos de tiempo.

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Cabe mencionar que al menos los tres días previos se había registrado fuerte actividad eléctrica pero con una mínima cantidad de precipitaciones.

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Estas condiciones en los días previos generó daños en el templo parroquial de Cacalotán y algunos hogares de la sindicatura.

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