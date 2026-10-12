$!Se registran lluvias ligeras en Rosario; vecinos las atribuyen a ‘Simon’

EL ROSARIO._ Tras un día soleado, esta tarde se registraron lluvias ligeras con actividad eléctrica, mismas que se atribuyen a la llegada del huracán Simon.
Fue alrededor de las 18:00 horas que se empezó a registrar las precipitaciones en la cabecera Municipal.
Huracán el cual se encuentra en categoría 2, y que se espera en los próximos días toque tierra en el puerto de Mazatlán o San Ignacio.
Ante esta situación se registró presencia de familias en tiendas realizando compras de último minuto.
Entre las comprar se pudo apreciar baterías, alimentos enlatados, no perecederos, entre otras cosas.