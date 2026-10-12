$!Se registran lluvias moderadas este lunes en Escuinapa

ESCUINAPA._ Lluvias de moderadas a intensas empezaron a presentarse esta tarde-noche en el municipio.

De acuerdo con personal de Protección Civil, el hecho no tiene relación directa con el huracán Simon que se encuentra en el Pacífico y se esperan que las lluvias intensas se presenten hasta el día de mañana martes.

Lo que se presentó este lunes es una tormenta que viene desde la zona serrana y va de sur a norte, las lluvias más fuertes se están presentando en el municipio.