$!Se registran lluvias moderadas este lunes en Escuinapa

ESCUINAPA._ Lluvias de moderadas a intensas empezaron a presentarse esta tarde-noche en el municipio.
De acuerdo con personal de Protección Civil, el hecho no tiene relación directa con el huracán Simon que se encuentra en el Pacífico y se esperan que las lluvias intensas se presenten hasta el día de mañana martes.
Lo que se presentó este lunes es una tormenta que viene desde la zona serrana y va de sur a norte, las lluvias más fuertes se están presentando en el municipio.
El huracán Simón se espera que impacte entre miércoles y jueves entre Mazatlán, San Ignacio y Elota, las medidas preventivas se mantienen en el municipio con los albergues listos en caso de emergencia, como lo dejó previsto el coordinador de Protección Civil Jesús López Bibriesca, asesinado el domingo en pleno operativo ante el fenómeno meteorológico del Pacífico.