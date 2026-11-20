ROSARIO._ De acuerdo al Coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz, durante el desfile para conmemorar el 116 aniversario de La Revolución Mexicana, se registraron seis casos de emergencia, todos por insolación.

“Nosotros (Protección Civil) atendimos tres personas y Cruz Roja otras tres... Nada más fueron puras insolaciones”, indicó.