ROSARIO._ De acuerdo al Coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz, durante el desfile para conmemorar el 116 aniversario de La Revolución Mexicana, se registraron seis casos de emergencia, todos por insolación.
“Nosotros (Protección Civil) atendimos tres personas y Cruz Roja otras tres... Nada más fueron puras insolaciones”, indicó.
Precisó que todos los casos se presentaron en el estadio municipal, donde los estudiantes realizaron su presentación y culminó el desfile.
Asimismo, descartó que se presentaran casos de personas lesionadas a lo largo del desfile o durante las presentaciones.
Mientras algunos casos se atendieron en la ambulancia de Cruz Roja, se informó que otros fueron trasladados al Hospital Integral y Seguro Social para su debida atención.