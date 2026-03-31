Se registran sobrevuelos de helicópteros en mina Santa Fe, en Rosario

Vuelos de helicópteros se han registrado cerca del mediodía de este martes en la mina Santa Fe, en la zona serrana del municipio de Rosario, donde se realizan acciones en busca de rescatar a los tres trabajadores que continúan atrapados en el interior de la mina.

El lunes la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, manifestó que ya estaban a poco de llegar a donde se encuentran los mineros.

También expresó que ya se tiene un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en el lugar pendiente por si se requiere el traslado de los mineros ya que sean rescatados a un hospital.

Este día también llegaron al lugar 40 elementos de cuerpos de Bomberos de Guadalajara, Zapopan y del Estado de Jalisco.

Cerca de la medianoche del domingo fue rescatado el primer minero, pero aún faltan por ser localizados tres de ellos.