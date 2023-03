ESCUINAPA._ La propuesta de la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez de la contratación de un abogado laboral llevó al Cabildo a una larga jornada de discusión y cuestionamientos al Síndico Procurador José Antonio Prado Zarate sobre su equipo de abogados.

Entre reproches velados entre Síndico y la Alcaldesa sobre las demandas laborales perdidas y la falta de trabajo para contener o conveniar pagos a trabajadores reinstalados, llevó además a regidores a terciar sobre la labor que hace el equipo jurídico del Síndico.

“La atribución de defensa es exclusiva de la sindicatura, cualquier contratación debe ser supervisada, coordinada con él en el ámbito que compete... el abogado en cuestión es socio del abogado que mantiene laudos, está como apoderado legal de un juicio contra Jumapae”, acusó el Sindico Procurador.

No se puede contratar a un abogado, que por una parte será apoyo y del otro lado será la parte acusadora, manifestó, además que no es atribución de la Presidenta la contratación de esta persona.

“Se dio poder amplio a Sindicatura y ¿dónde están los resultados de un abogado que está en Mazatlán? ¿Dónde están los resultados de otro abogado que nunca se presenta a trabajar?, no los vemos, no vemos cómo frenar lo que está creciendo, es impotencia ver cómo se convinieron laudos al 100 por ciento y reinstalación, no nos negamos a pagar, pero nunca se consideró el tema presupuestario”, replicó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

Lo que se busca es fortalecer el tema jurídico con un abogado laboral, que pueda ser experto en la materia y que atienda los temas relacionados a ello, que mantienen al Municipio con pagos pendientes que afectan las finanzas, precisó.

“Dos preguntas Síndico; una dice que Buenaventura es socio de la otra parte ¿usted aceptaría a otro abogado?, ¿me puede decir qué abogados trabajan en sindicatura con usted?”, le señaló el Regidor Gabriel Astorga Ceja al Síndico Procurador José Antonio Prado Zárate.

El funcionario respondió que tendría que valorarse y ver que otro litigante no tuviera conflictos de interés como era el caso de España Ortíz y en base a ello determinar la contratación.

¿Y los abogados? Le replicó el regidor ante la falta de respuesta.

“No tengo tantos, César Agusto Corona Rocha, como es sobrino del Gobernador siempre le pongo ese nombre, perdón César Augusto Corona Prado”, señaló para ser interrumpido por la Alcaldesa: “quien sí es su sobrino, no del Gobernador”, señaló.

El Síndico Procurador continúo señalando que no había conflicto de interés pues su sobrino estuvo trabajando antes en la administración pública, no entró a laborar en esta, por lo que no había una situación irregular.

Además el Licenciado Adolfo Medina Castillo, quien sí acude a Presidencia, señaló mientras los regidores cuestionaron y exclamaron: ¿Cuándo?

“Sí viene, le dejó saludos, Presidenta; la ventaja de su situación física es que puede entrar por la puerta de Hidalgo, está presente siempre”, aseguró.

El otro abogado de apellido Cabanillas se encuentra en Mazatlán y sí se está trabajando en lo que corresponde, manifestó, en el tema de laudos era algo juzgado y tiene que pagarse, ese es un tema que ni Ricardo Salinas Pliego lo pudo evitar, señaló.

Finalmente, el tema se envió a mesa de trabajo para determinar sí se da o no la contratación del abogado o cómo se trabajará, acordó el Cabildo con el voto en contra del Síndico Procurador.