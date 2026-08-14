$!Se reúne personal de Seguridad Pública con tortilleros para implementar medidas de Rosario

ROSARIO._ Con el objetivo de fortalecer la prevención de accidentes y promover una mayor seguridad vial, personal de Tránsito y Policía Municipal sostuvo una reunión de trabajo con encargados de establecimientos de tortillerías. El subdirector de Tránsito Municipal, Efraín García Flores, señaló que habrá cero tolerancia para los repartidores que no porten el casco de seguridad, al considerar que el uso de este equipo es fundamental para proteger la integridad física de los conductores.

Indicó que a partir de este mes de agosto se dará inicio a la intensificación de los operativos de vigilancia, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad vial. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de Seguridad Públicas, donde entre otras cosas se plantearon diversas medidas preventivas dirigidas principalmente a los repartidores que diariamente circulan por las calles de la ciudad. Uno de los puntos que más se destacó fue que los responsables de las tortillerías reforzaran con sus repartidores el uso del casco de seguridad o mantener los límites de velocidad, como una medida indispensable para reducir el riesgo de lesiones en caso de algún accidente de tránsito.