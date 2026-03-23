$!Se reúnen autoridades y productores de mago en Escuinapa para buscar alternativas y revisar huertas

ESCUINAPA._ La floración no se dará, pero se tienen que buscar alternativas que puedan mejorar las condiciones de los huertos de mango, que prevengan que vuelva a ocurrir, señaló Jaime Aragón Coronado, director Desarrollo Agrícola y hortofrutícola de la Secretaria de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado.
Aragón Coronado junto con el jefe de Departamento Transferencia de Tecnología, Carlos Francisco Soto Porra, se reunieron con líderes y productores para revisar algunas huertas y conocer la situación que tienen debido a la falta de floración.
Javier Aragón Coronado indicó que acudieron a invitación del biólogo Rufino Prado Yuriar que es presidente de vigilancia del Módulo de Riego, para hacer muestras de algunas huertas donde han constatado la falta de floración de mango, algo que también está ocurriendo en el centro y norte del estado.
Es un tema que se está presentando debido al cambio climatológico, indicó, hizo falta frío, que es una de las condiciones para que se de la floración, indicaron.
“A estas alturas hemos encontrado que es difícil que las huertas florezcan y lo que tenemos que ver desde nuestra dirección, nuestra instancia es promover un proceso de paquete tecnológico para que sea en un futuro, que sea un factor para mitigar estos problemas”, dijo el funcionario estatal.
En esto, entran los problemas que puede presentar el agua, el suelo, la edad de los árboles, manifestó.
Reconoció que en la zona sur, la región vive de la fruticultura, pues se tienen alrededor de 38 mil hectáreas de las diversas variedades de mango, en su mayor parte generan para la economía de la región.
“Sinaloa es el primer productor de mango en México y eso pues ahora con esta situación seguro que tiene que decaer está importancia de la producción de mango en Sinaloa”, dijo.
En la reunión donde también estuvieron presentes dirigentes del Módulo de Riego, Rogelio Padilla y el director del Departamento de Transferencia de la Tecnología, Carlos Francisco Soto Porras, los productores les indicaron que deben ser tomados en cuenta para apoyos extraordinarios como los seguros catastróficos que se otorgan a otros sectores productivos.
“Cuando ya tenemos encima un problema es difícil que una compañía entre a adoptar ese riesgo... Quizá insistiendo con alguna compañía para el próximo año se compren coberturas”, dijo.
La propuesta que llevan también es que se reúnan técnicos o investigadores sobre la materia, que se revise, para ver qué se puede hacer en una próxima temporada, que aminoren estos problemas, como fertilización o estimulantes para las plantas.
Las variedades más afectadas son tommy, haden, keitt , kent, el ataulfo es menor el daño aunque también tiene afectaciones, indicó.
El problema de floración atípica se ha vuelto recurrente, manifestó el presidente del Consejo de Vigilancia, Rufino Prado Yuriar, por ello era importante tener esta reunión con los productores.
“La finalidad es que sea verificado que la floración está de manera irregular, buscamos que el productor tenga capacitación requerida, nadie dice que el año que entra de nuevo no tengamos el problema”, dijo.
Tener esa visión de afectación, de un sector vulnerable como son los productores puede hacer que se busque la manera desde el estado de apoyarlos, manifestó.