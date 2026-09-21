$!Se reúnen jubilados con Alcalde de Escuinapa; exigen solución a sueldos pendientes

ESCUINAPA._ Después de extender pancartas en Jumapae, pensionados de la paramunicipal se reunieron con el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.
Los trabajadores jubilados le extendieron las pancartas al Alcalde y pidieron de solución al problema que tienen, desde hace 4 años, de que sus quincenas no están pagándose a tiempo.
“No es justo, que todos estén ganando y nosotros sin un peso en la bolsa, venimos aquí por un apoyo para ir con la Gobernadora y nos dicen que no hay”, dijo Alma Polanco.
Los trabajadores indicaron que fueron 30 años de trabajo y hoy no tienen nada, además de que de los 7 trabajadores que demandaron en instancias laborales, por lo menos dos están sin Seguro Social debido a que fueron dados de baja de manera sorpresiva y son personas enfermas.
“Mi papá va a cumplir 92 años, no ve, trabajó en la Jumapae y no le pagan, es difícil andar aquí; mi papá y mamá están enfermos, no pueden andar aquí”, dijo la hija de un trabajador.
Enfermos y como pueden andan pidiendo pagos que se les deben, entre los que están los aguinaldos, mientras en Jumapae se contrató a personal de confianza desde hace unos meses y siguen diciendo que el dinero no alcanza, pero con nuevas personas trabajando no creen que sea así, señalaron.
“Vamos a exponerle el tema de Jumapae a la Gobernadora, lo de salarios, recuperar la derechohabiencias, Seguro Social y CFE es esencial”, dijo el Alcalde a los jubilados.
Son temas que va a tratar con la confianza de poder tener una solución para también dárselas, indicó.