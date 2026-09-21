$!Se reúnen jubilados con Alcalde de Escuinapa; exigen solución a sueldos pendientes

ESCUINAPA._ Después de extender pancartas en Jumapae, pensionados de la paramunicipal se reunieron con el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

Los trabajadores jubilados le extendieron las pancartas al Alcalde y pidieron de solución al problema que tienen, desde hace 4 años, de que sus quincenas no están pagándose a tiempo.

“No es justo, que todos estén ganando y nosotros sin un peso en la bolsa, venimos aquí por un apoyo para ir con la Gobernadora y nos dicen que no hay”, dijo Alma Polanco.

Los trabajadores indicaron que fueron 30 años de trabajo y hoy no tienen nada, además de que de los 7 trabajadores que demandaron en instancias laborales, por lo menos dos están sin Seguro Social debido a que fueron dados de baja de manera sorpresiva y son personas enfermas.