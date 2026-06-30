$!Se suma Escuinapa a paro laboral de la UAS

ESCUINAPA._ La Preparatoria UAS Escuinapa y sus extensiones se sumaron al paro laboral que mantienen trabajadores de la institución en el estado.

El delegado sindical, Mario Martínez indicó que están apoyando al sindicato para que llegue el apoyo federal a las instituciones públicas.

“Nos ofrecen una quincena y nos están pagando por partes, queremos de que se llegue con un acuerdo para tener certidumbre de nuestros pagos quincenales y nuestras demandas de las prestaciones”, dijo.