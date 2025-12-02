$!Se suma Rosario al programa ‘Cuenta tu ganado y sabrás para qué’

EL ROSARIO._ En una reunión de trabajo con síndicos y comisarios del municipio, autoridades estatales y municipales anunciaron que el municipio se suma al proyecto “Cuenta tu ganado y sabrás para qué”.
Encuentro encabezado por la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, y el Subsecretario de Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, Alfredo Valdez Zazueta.
El funcionario estatal destacó que la importancia de este proyecto es que pretende obtener datos precisos y certeros sobre la actividad ganadera a fin de propiciar una distribución efectiva de apoyos y acciones a los ganaderos de Sinaloa.
Valdez Zazueta afirmó que tiene como objetivo también optimizar el estatus sanitario del ganado y garantizar con ello, la salud pública.
Por su parte la Alcaldesa, pidió a los síndicos y comisarios compartir esta información con los habitantes de sus comunidades para que nadie se quede sin participar y abonar en el bienestar de los ganaderos.
La sesión de trabajo también abordó el tema del gusano barrenador del ganado, una plaga que aunque no se ha presentado en el Estado, sí en México, y es importante conocer pero sobre todo prevenir para el cuidado de sus cabezas de ganado.