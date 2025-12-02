$!Se suma Rosario al programa ‘Cuenta tu ganado y sabrás para qué’

EL ROSARIO._ En una reunión de trabajo con síndicos y comisarios del municipio, autoridades estatales y municipales anunciaron que el municipio se suma al proyecto “Cuenta tu ganado y sabrás para qué”.

Encuentro encabezado por la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, y el Subsecretario de Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, Alfredo Valdez Zazueta.

El funcionario estatal destacó que la importancia de este proyecto es que pretende obtener datos precisos y certeros sobre la actividad ganadera a fin de propiciar una distribución efectiva de apoyos y acciones a los ganaderos de Sinaloa.