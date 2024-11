Se va a poner orden en las finanzas municipales de Escuinapa, dice la Tesorera

ESCUINAPA._ No vienen a sumar montos mayores a las nóminas, vienen a dar el conocimiento que tienen sobre administración pública, manifestó Irma Isabel Osuna Olivas.

La Tesorera Municipal es una de los funcionarios públicos al que el Cabildo no aprobó por mayoría pues señalaron no conocerla y no es del municipio, su residencia es en Mazatlán.

“Vengo a dar lo que sabemos, porque tenemos capacidad, hay que gestionar, hay que tocar puertas, el Presidente es un buen gestor, de la mano de él vamos a lograr eso, hay que trabajar con transparencia y hacer las cosas bien, poner orden porque hay desorden”, dijo.

Indicó que tiene una relación con el municipio, pues de manera profesional ya ha trabajado a favor de este, desde la trinchera de donde viene, por lo que pide la confianza de los escuinapenses pues se necesita su apoyo.

¿Sus gastos se pagarán del municipio, al ser de fuera, el costo de renta, cómo se pagarán? Porque hace algunos años se pagaban hasta 50 mil pesos por el hospedaje de un tesorero en un hotel, se le preguntó.

“¿Cómo vamos a pagar la renta? Con nuestro salario, la transparencia así es, no debe cubrirlo el municipio, no se en qué administración lo hicieron... por nuestra parte no va a suceder, la ASE regula esa parte”, dijo.

Indicó que tiene una trayectoria profesional intachable y lo que viene a hacer al Municipio es apoyar al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y considera que pese a la situación económica que se tiene, confía en que las cosas se pueden hacer.

“Las mujeres pues que hacemos en casa, podemos, salimos adelante con lo que llega a la casa salimos adelante y si no, le buscamos”, señaló.

En el tema de las participaciones que han bajado, esto es debido a cómo se proyectan y considera que se debe trabajar en buscar cómo incrementar esa parte.