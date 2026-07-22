$!Secretaría de Economía otorgará apoyos a sector comercial de Escuinapa

ESCUINAPA._ La Secretaria de Economía apoyará al sector comercio del Municipio con créditos como Red Fosin después de años en que no se accedía a ellos, informó el director de Desarrollo Económico en el Municipio.

José Alberto Jaime Ruezgas indicó que ha sostenido reuniones con comerciantes de diversos giros comerciales para informar de estos créditos que estarán disponibles y para lo cual el Secretario de Economía Diego Armando Aguerrebere Espitia estará informando en mesa de trabajo a líderes del sector.

“El día de mañana viene el Secretario de Economía (Diego Armando Aguerrebere Espitia) con la noticia de unos créditos para el municipio, son unos créditos muy flexibles es uno de los apoyos que se han gestionado ante la Gobernadora (Yeraldine Bonilla Valverde) que por conducto de la Secretaria de Economía nos han cumplido”, dijo

El Gobierno del Estado ya les indicó que serán una serie de créditos de Red Fosin e Impulsa Nafin, con la visita del Secretario también estará abierta la ventanilla para que los comerciantes que deseen acceder a un crédito acudan a inscribirse.