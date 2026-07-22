$!Secretaría de Economía otorgará apoyos a sector comercial de Escuinapa

ESCUINAPA._ La Secretaria de Economía apoyará al sector comercio del Municipio con créditos como Red Fosin después de años en que no se accedía a ellos, informó el director de Desarrollo Económico en el Municipio.
José Alberto Jaime Ruezgas indicó que ha sostenido reuniones con comerciantes de diversos giros comerciales para informar de estos créditos que estarán disponibles y para lo cual el Secretario de Economía Diego Armando Aguerrebere Espitia estará informando en mesa de trabajo a líderes del sector.
“El día de mañana viene el Secretario de Economía (Diego Armando Aguerrebere Espitia) con la noticia de unos créditos para el municipio, son unos créditos muy flexibles es uno de los apoyos que se han gestionado ante la Gobernadora (Yeraldine Bonilla Valverde) que por conducto de la Secretaria de Economía nos han cumplido”, dijo
El Gobierno del Estado ya les indicó que serán una serie de créditos de Red Fosin e Impulsa Nafin, con la visita del Secretario también estará abierta la ventanilla para que los comerciantes que deseen acceder a un crédito acudan a inscribirse.
A su vez el funcionario estatal estará en una mesa de trabajo con los líderes comerciales, pues es una reunión en un espacio pequeño.
“Los créditos de Red Fosin son créditos blandos y son de 5 mil hasta 25 mil pesos, el apoyo que nos brinda el Gobierno del Estado es hacerlo (el crédito) más flexibles y blandos, ya que no piden constancia de situación fiscal, buro de crédito" dijo
Lo que pedirán es comprobante de domicilio del local, comprobante de domicilio de la casa del comerciante, CURP, credencial de elector y una fotografía del establecimiento de venta, así como un aval de testigo, que llevará también su CURP y credencial de elector.
La tasa de interés es del 6 por ciento, que es mínimo, preciso, poniendo como ejemplo que el crédito a pagarse a 1 año, por 15 mil pesos será un pago quincenal de 660 pesos.
Estos créditos no se habían abierto desde 2019, por lo que es un aliciente para que los comerciantes puedan acceder a un recurso para invertir en sus negocios.
Se tiene contemplado en que podrían acceder a éstos créditos entre 100 y 140 personas, si se sobrepasa el número buscarán seguir gestionando para que se logre beneficiar a más gente.
Exhortó a los comerciantes a pagar estos créditos de manera que el municipio mantenga un buen historial de crédito y sigan llegando para su beneficio.
La ventanilla estará abierta para la recepción de documentos en Palacio Municipal desde las 11 de la mañana.
Jaime Ruezgas indicó que también está el crédito de Impulso Nafin que son créditos de 300 mil a 1 millón 500 mil pero esos sí piden requisitos como declaración anual de Hacienda, constancia de situación fiscal, acta constitutiva en caso de ser persona moral, así como estados de cuenta bancarias para comprobar ingresos, es más empresarial, precisó.