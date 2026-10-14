$!Secretaría de Marina y Gobierno de Rosario llevan información preventiva a población por ‘Simon’

ROSARIO._ Como parte de las medidas de prevención ante la presencia del huracán “Simon”, autoridades de los diferentes niveles visitaron comunidades del valle de Rosario para brindar información pertinente.

La jornada fue encabezada por personal de la Secretaría de Marina, por medio del Capitán Víctor Castillo, de la Cuarta Región Naval; José Molina Ruiz, coordinador de Protección Civil local; Martín Roberto Curiel Ceballos, director de Seguridad Pública y Guadalupe Montaño López, Secretaria del Ayuntamiento.