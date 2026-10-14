$!Secretaría de Marina y Gobierno de Rosario llevan información preventiva a población por ‘Simon’

ROSARIO._ Como parte de las medidas de prevención ante la presencia del huracán “Simon”, autoridades de los diferentes niveles visitaron comunidades del valle de Rosario para brindar información pertinente.
La jornada fue encabezada por personal de la Secretaría de Marina, por medio del Capitán Víctor Castillo, de la Cuarta Región Naval; José Molina Ruiz, coordinador de Protección Civil local; Martín Roberto Curiel Ceballos, director de Seguridad Pública y Guadalupe Montaño López, Secretaria del Ayuntamiento.
Durante el acercamiento se indicó que se expuso ante los ciudadanos temas relacionados a los posibles efectos del fenómeno meteorológico de los cuales se destacó podría ser lluvias y un fuerte oleaje.
La Información se llevó a los pobladores de las comunidades de La Guásima, Los Pozos, Teodoro Beltrán y Francisco Villa, que debido a su ubicación costera se ha considerado como un foco rojo del Municipio.
Se destacó que se debe dar prioridad a la prevención y anteponer la integridad por encima de los bienes materiales.