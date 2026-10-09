$!Secretaria del Ayuntamiento de Rosario presentó su renuncia al cargo en sesión de Cabildo

ROSARIO._ En sesión extraordinaria de Cabildo, convocada de último minuto, la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Marlen Delgado Rendón, presentó la renuncia al cargo, donde además se presentó como propuesta de la Alcaldesa para ocupar el cargo a Guadalupe Montaño López, quien fungiera como directora de Ingresos.

La sesión con puntos únicos la renuncia y presentación de propuesta para el relevo en el puesto, se citó a las 14:00 horas, y se declaró formalmente establecida la sesión al confirmarse quórum legal.

Tras exponerse la renuncia ambos puntos se aprobaron por unanimidad por parte de los ediles.

Previo a la sesión Delgado Rendón encabezó en nombre de la Alcaldesa, la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil.