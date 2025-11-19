Secretario de Bienestar se reúne con autoridades de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, Omar López Campos, sostuvo una reunión con el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, regidores y funcionarios públicos.

El funcionario estatal indicó que quería conocer los problemas que se tienen pero sin comprometerse a ofrecer cosas que en lo inmediato no podrían resolverse.

“El Gobernador Rocha me pidió empezar a ser el contacto con los Ayuntamientos sobre todo para revisar pendientes, analizar situaciones y ver dónde nosotros a través de la Secretaría de Bienestar podemos apoyar con necesidades elementales”, dijo.

Está trabajando en el reconocimiento de los municipios.

El funcionario resaltó que una de las cosas que se están revisando es el tema de vivienda, revisando el predio que fue donado por un particular al Ayuntamiento.

“Estamos coordinando esa mesa, que se llama Mesa Interinstitucional de Vivienda , que es un programa federal.... Ese predio está diseñado para 360 viviendas verticales”, dijo.

El predio sugerido lo está revisando Conavi para evaluar si está apto, si tiene servicios públicos de agua, luz, drenaje, que esté en condiciones geográficas para desarrollarse, va a revisarse el estatus.

Las viviendas serán con costos accesibles, demostrando que tienen esa necesidad.

“Es una vivienda que se compra, a mucho menor precio, es un subsidio a aquella mexicana que no recibe más de 10 mil pesos al mes y puedan acceder a una vivienda”, dijo.

Permitirá a los trabajadores tener una vivienda con mucho menor costó, son viviendas dignas.