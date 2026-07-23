$!Secretario de Economía compromete apoyos a comerciantes de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia, sostuvo una reunión con comerciantes, informando de los créditos que la dependencia está otorgando a través de Red Fosin y el programa de Financiamiento de Impulso Nafin+Estados Sinaloa. “Abrimos ventanilla,estamos desde las 10 de la mañana recibiendo solicitudes, vamos a recibir solicitudes para financiamientos muy blandos de hasta 15 mil pesos, son financiamientos que tienen tres meses de gracia y pagaderos a 12 meses en los que básicamente no se les solicita nada”, dijo.





De manera inicial es 1 millón de pesos la bolsa que la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde ha otorgado al municipio, en estos créditos de Red Fosin los beneficios no requieren tanto documentos porque saben que el problema económico está afectando también a comerciantes informales o los denominados “ambulantes”, indicó. “Nuestra idea es atender a la mayor cantidad posible de gente,la Gobernadora nos autorizó 1 millón de pesos para dispersar a la brevedad, lo más rápido posible, entendemos que en esa urgencia es la que tienen los comerciantes del municipio. Este millón de pesos podría beneficiar en esta primera etapa entre 60 y 70 personas, esperando tener otra etapa en el siguiente mes”.





“Vamos a tratar de llegar a 2 millones de pesos”, dijo. También están poniendo a disposición otros créditos más grandes a través de Impulso Nafin, en lo que va de la administración estatal ya se han dado siete de estos créditos en el Municipio que son alrededor de 9 millones de pesos y en todo el Estado han sido mil 300 millones de pesos. “Se plática poco de este financiamiento pero no es un recurso menor, es un recurso bastante grande”, señaló.



