Sector educativo en Escuinapa está capacitado para actuar ante posibles contingencias o emergencias

ESCUINAPA._ Las instituciones educativas y los docentes están capacitados para actuar en caso de una contingencia o hecho de violencia, indicó Alfredo Santin Rojas, jefe de la Supervisión Baluarte-Cañas.

“Los maestros están capacitados, las mismas escuelas están capacitados, cuentan con un mismo protocolo de seguridad, que consiste básicamente que en caso de un problema de inseguridad, los niños deben permanecer en las escuelas”, dijo.

“Los niños deben permanecer en las escuelas hasta que la situación esté en calma, ni se entregará ningún menor en caso de que haya riesgo. A menos que los padres de familia acudan a la institución por los menores”, precisó.

El ciclo escolar pasado en las escuelas del sur se tuvieron algunas incidencias, pero pese a ello se cumplió con los planes y programas que se tienen.

Indicó que en relación a deserción de alumnos por problemas de seguridad, que no tienen números pero consideran que probablemente sí existan por ser desplazados, pero no tienen números al respecto.

El funcionario estatal mencionó que este lunes inició el ciclo escolar sin incidencias y con los docentes en sus lugares de trabajo, en estos se incluyen a quienes están en la zona serrana. Los cuales no han informado de problemas para trasladarse a sus centros de trabajo, aunque es algo que hacen por sus propios medios.