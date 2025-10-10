Sectur aún sin reporte de daños por marejadas en Mazatlán; confían en atención directa de alcaldesa

ESCUINAPA._ No sé tiene un reporte aún de daños a restauranteros de Mazatlán, es probable que la Alcaldesa Estrella Palacios esté dando la atención, manifestó la Secretaria de Turismo.

“No se han acercado con nosotros en turismo, vamos a revisarlo, no se han acercado hasta la fecha, pero vamos a estar pendientes, estoy segura que la Presidenta está viendo el tema en Mazatlán directamente con los palaperos y nosotros le vamos dar seguimiento”, dijo Mireya Sosa Osuna en su gira de trabajo por Escuinapa.

Indicó que se sigue trabajando en mantener el movimiento de personas con el programa “Enamórate de Sinaloa”, se sigue recibiendo turismo sin problema con los cruceros y demás.

VENDRÁN RUTAS DE CANADÁ Y BUSCAN CONSOLIDAR UNA RUTA FIJA DESDE ESE PAÍS EN 2026

Sosa Osuna indicó que se tienen giras a Canadá para consolidar unas rutas aéreas directas a Mazatlán y a fines de octubre empiezan las primeras.

“A fines de octubre empiezan las primeras rutas de canadienses a Mazatlán, estamos muy optimistas que la próxima temporada invernal sea muy buena para Mazatlán y para Sinaloa”, dijo.

La ocupación hotelera está en un 70 por ciento en algunos hoteles en octubre, noviembre, diciembre, que es cuando empiezan a volar estas líneas canadienses.

Habrá rutas desde distintos puntos de Canadá, este año se mantienen las mismas y han empezado a llegar de manera más temprana.

“Lo que estamos buscando es que el año próximo en 2026 tengamos mínimo una ruta que vuele todo el año y probablemente sea la ruta de Calgary”.

Sosa Osuna indicó que en temas de proyectos turísticos, considera que está el tren del estado que llega hasta Mazatlán. Tenerlo hasta ese municipio sí es fortaleza pues se benefician todos los municipios aledaños.