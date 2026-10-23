$!Secundaria en Escuinapa decide ir a clases virtuales ante hechos de violencia en el Municipio

ESCUINAPA._ La Secundaria SNTE Sección 53 en Escuinapa decidió irse a clases virtuales ante hechos de violencia, después de que el jueves un chofer de un camión que transportaba alumnos de secundaria fue agredido con arma de fuego.

“Derivado de los hechos de violencia y ante la necesidad de proteger la integridad física y emocional de nuestros alumnos y personal se ha tomado la medida de trabajar mediante actividades educativas a distancia, en línea o virtuales”, señaló en redes sociales el director de la institución, Ramón Medina Troncoso.