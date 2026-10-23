$!Secundaria en Escuinapa decide ir a clases virtuales ante hechos de violencia en el Municipio

ESCUINAPA._ La Secundaria SNTE Sección 53 en Escuinapa decidió irse a clases virtuales ante hechos de violencia, después de que el jueves un chofer de un camión que transportaba alumnos de secundaria fue agredido con arma de fuego.
“Derivado de los hechos de violencia y ante la necesidad de proteger la integridad física y emocional de nuestros alumnos y personal se ha tomado la medida de trabajar mediante actividades educativas a distancia, en línea o virtuales”, señaló en redes sociales el director de la institución, Ramón Medina Troncoso.
En la zona escolar, este viernes, a excepción de la secundaria, el paso de alumnos es normal, la Secundaria Federal Dr. Eligió Díaz V., así como las preparatorias como Cobaes, Cbtis y UAS tienen clases de manera normal.
El jueves un camión urbano que llevaba como ruta la zona escolar, tuvo un impacto de bala mientras bajaba de la colonia El Roblito, el ataque se presume contra el conductor del camión, el cual se tiró al piso mientras los alumnos principalmente de la Secundaria Dr. Eligió Díaz V., se mantenían en resguardo ante la alerta de disparos.
El conductor retomó el vehículo con los estudiantes para llegar a un retén de militares en el puente de la Calle Veracruz, una zona que une a la Colonia Francisco I. Madero con el Centro.