Seguridad Pública de Rosario envía a cuatro jóvenes a informarse a la Unipol

ROSARIO._ La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Rosario sigue sigue trabajando para cubrir las vacantes y ya se enviaron a formarse a cuatro aspirantes, dijo el director Martín Roberto Curiel Ceballos.

“Acabamos de mandar, iniciaron su academia, su formación inicial, cuatro personas, cuatro elementos, los cuales estarán alrededor de tres a cuatro meses, ya depende de allá de la Unipol”, dijo.

Expuso que será la Universidad de la Policía en el Estado de Sinaloa quien determinará la incorporación o no de estos nuevos elementos.

No obstante, Curiel Ceballos, indicó que tienen vacantes de alrededor de 70 elementos para una debida cobertura del Municipio.

“A lo cual pues invitamos a la población de aquí del Rosario o vecinos de Concordia, porque tenemos un elemento que fue a hacer la escuela de la Unipol que es de Escuinapa, le gustó venir aquí al Rosario, pertenecer aquí al cuerpo policial de aquí del Rosario y pues bienvenidos todos”.

Destacó que a diferencia de las corporaciones de los vecinos municipios, en Rosario no se han tenido contratiempos en el pago de quincenas y otras prestaciones.

“Fíjate que aquí no hemos tenido problema desde que yo tengo aquí los cuatro años que tengo ya no hemos tenido ni una quincena esté retrasada, sí ha estado constante y en la fecha en la que se requiere”, enfatizó.