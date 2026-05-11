Seguridad Pública reporta que Feria de la Primavera de Rosario cerró con dos riñas menores

ROSARIO._ Al cierre del operativo de la Feria de la Primavera, el Director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, anunció que tan sólo se tuvieron dos riñas menores.

Esto como parte de la fiesta de los rosarenses que tuvo lugar en esta edición del 30 de abril al 10 de mayo.

“Unos menores percances como pleitos pero sin afectar a terceros, sólo unos pequeños empujones han sido detenidos y presentados al juez de barandillas... Tenemos dos solamente de esos 11 días”, dijo.