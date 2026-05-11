Seguridad Pública reporta que Feria de la Primavera de Rosario cerró con dos riñas menores

ROSARIO._ Al cierre del operativo de la Feria de la Primavera, el Director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, anunció que tan sólo se tuvieron dos riñas menores.
Esto como parte de la fiesta de los rosarenses que tuvo lugar en esta edición del 30 de abril al 10 de mayo.
“Unos menores percances como pleitos pero sin afectar a terceros, sólo unos pequeños empujones han sido detenidos y presentados al juez de barandillas... Tenemos dos solamente de esos 11 días”, dijo.
Curiel Ceballos indicó que el día con mayor afluencia fue en el cierre el 10 de mayo de los 11 días de fiesta.
“Tuvimos más gente que los otros 10 días, y estamos muy contentos porque nos están visitando en la Feria de la Primavera”, dijo.
Precisó que los días con mayor repunte de visitantes fueron el día 5 de mayo, con el desfile, el 9 de mayo, con afluencia por día entre los 600 a mil visitantes.