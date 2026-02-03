$!Seleccionados de Rosario que competirán en los Juegos Conade 2026 reciben uniformes

EL ROSARIO._ La delegación local integrada por 47 deportistas y 7 entrenadores, que competirá en Los Juegos Conade 2026 recibieron el uniforme oficial de parte de autoridades.
El selectivo que representará al municipio en las eliminatorias estatales de la justa deportiva en mención.
En el acto que tuvo lugar en la sala de Cabildo, se destacó que el municipio pasó de ocupar el lugar 14 al 6 a nivel estatal en la edición pasada de estos juegos, resultado que reflejan el empeño y compromiso de los deportistas, entrenadores y padres de familia.
En las próximas eliminatorias estatales, el municipio de Rosario tendrá participación en seis disciplinas: judo, ajedrez, taekwondo, ciclismo, baloncesto y frontón.
La Alcaldesa Claudia Valdez reiteró su respaldo al deporte y deseó a la delegación rosarense el mayor de los éxitos en esta importante competencia, confiando en que pondrán en alto el nombre del municipio.