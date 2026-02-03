$!Seleccionados de Rosario que competirán en los Juegos Conade 2026 reciben uniformes

EL ROSARIO._ La delegación local integrada por 47 deportistas y 7 entrenadores, que competirá en Los Juegos Conade 2026 recibieron el uniforme oficial de parte de autoridades.

El selectivo que representará al municipio en las eliminatorias estatales de la justa deportiva en mención.

En el acto que tuvo lugar en la sala de Cabildo, se destacó que el municipio pasó de ocupar el lugar 14 al 6 a nivel estatal en la edición pasada de estos juegos, resultado que reflejan el empeño y compromiso de los deportistas, entrenadores y padres de familia.