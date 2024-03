EL ROSARIO._ Se tiene que considerar la atención integral de la cuenca río Baluarte, de lo contrario la presa Santa María albergará lodo, advirtió la directora ejecutiva de Conselva, Costa y Comunidades, Sandra Guido.

”Recordemos que las presas no producen agua, sólamente la almacenan, entonces si no llueve, aunque llueva y llueva menos, no tenemos la infraestructura verde que es suelo y vegetación, y la presa Santa María va a albergar puro lodo”, refirió.