Señalan familias de Rosario y Escuinapa falta de médico legista para atención a heridos y occisos

EL ROSARIO._ Tanto familias de Rosario como de Escuinapa, quienes cuentan con miembros que han fallecido o sufrido heridas en accidentes o hechos de alto impacto, señalaron que estos municipios se encuentran sin médico legista para realizar de forma local el trámite para reclamar a sus difuntos.

Se precisó que desde el pasado 26 de octubre se removió al personal por parte de la Fiscalía General de Justicia concentrando el proceso en la ciudad de Mazatlán.

Situación la cual, viene a complicar el proceso para reclamar a sus familiares o darle el debido trámite.

El hecho viene a complicar un proceso muchas veces complejo como largo y representa un desgaste tanto físico como económico, se expuso.

Así como también se manifestó el peligro que implica trasladarse al vecino municipio de Mazatlán ante la inseguridad que ha registrado en los últimos meses.

Por tal motivo, los inconformes pidieron a las autoridades a tomar en cuenta que muchas familias no cuentan con los recursos para trasladarse hasta Mazatlán para poder reclamar a sus seres queridos y brindar el recurso que atienda a los municipios en mención como se venía dando.