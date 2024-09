Productores de maíz de La Cruz de Elota señalaron que no podrán acceder al programa de Apoyo Federal Extraordinario de la Seguridad Alimentaria Mexicana debido a que el personal administrativo del centro de atención donde ingresaron su documentación no logró realizar el prerregistro necesario solicitar el subsidio destinado al cultivo del maíz.

El proceso de pre registro para que los agricultores pudieran tramitar el subsidio de 750 pesos por tonelada de maíz vendida que ofrece Segalmex inició el pasado 15 de mayo.

El subsidio fue una estrategia del Gobierno federal y estatal para construir el precio del maíz por tonelada, pues el precio base del grano es de 80 dólares.

A finales de junio, el ex Secretario de Agricultura y Ganadería, José Jaime Montes Salas, urgió a los productores agrícolas de Sinaloa registrarse ante Segalmex, pues mediante un comunicado el Gobierno de Sinaloa adelantó que la fecha límite del registro no tendría prórroga.

“Nosotros nos atuvimos a la bodega porque nosotros entregamos la documentación en la bodega como nos dijo el Gobierno y la bodega sí lo hizo, la bodega me dice que ellos se metían a la página de Segalmex y aparecía que yo ya tenía mi prerregistro siendo que no lo tenía, no le dejaba ingresar la CURP, entonces ella (la secretaria), ya había mandado unos correos en junio y mandó otro el 27 de junio el cual no tuvo respuesta”, expresó el productor afectado Luz Gabriel Manjarrez Álvarez.

Manjarrez Álvarez quien tiene 9.5 hectáreas con 114 toneladas del grano explicó que en esta misma situación se encuentran otros dos compañeros y pide al Gobernador Rubén Rocha Moya buscar alguna manera de poder solucionar su situación.

“A mí no me informaron si había alguna oficina aquí donde pudieran hacer casos especiales que se tuviera que atender ese tipo de detalles, entonces queremos solicitarle al Gobernador si hay alguna institución o algunas oficinas que sean de casos especiales como el que traigo yo que nos puedan mandar a ver si podemos solucionar nuestro problema”, expresó.