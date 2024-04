La regidora del Pan Itzel Astorga García, preguntó sobre algunos empleados que están en nómina de la corporación pero en realidad no están laborando ahí, algunos están fuera de la dependencia y otros no se sabe dónde, pero están dentro de la lista para ser asegurados.

“Ayer me di a la tarea de revisar la lista de trabajadores... En la de policía y tránsito me encuentro a algunos trabajadores, una que tengo entendido labora en el almacén, también encuentro otro nombre de una persona que está laborando yo sé que esa persona no labora ahí García Rivera Ilse Alejandra, ella no labora ahí”, dijo.

La discusión continúo, la regidora Dulce Virginia Osuna Crespo, indicó que se debe hacer una revisión de nómina, esta era de 2022 y ya debería estar actualizada al año, por lo que pidió la revisión a fondo de este tema.

“Creo que no debe haber nepotismo, porque algunas personas ganan más que otras, no debe existir eso, porque el director no se le homólogo el sueldo y porque otras personas que no salieron de la academia, que les costó estar en esta posición, no sé les ha reconocido, no estoy de acuerdo con el nepotismo, ni el influyentismo”, dijo.

Es tiempo de revisar a tiempo ese tema, aunque pierdan días en ellos.

La Alcaldesa Xochilquetzal Ramos García indicó que se estaba saliendo del tema y que las listas que tenían eran los que la aseguradora entregaba, pidió al secretario Eduardo Enciso Guzmán que explicará el tema.

“Muy preocupada la regidora por el tema del sueldo del director (Hilario Gómez Martínez) pero está mal informada, porque el director viene de una dependencia ajena, su sueldo sale de la Policía Estatal, el municipio le contempla una cantidad de sueldo para sus gastos personales”, dijo el secretario.

Las personas que están señalando forman parte de la corporación, la que está en almacén es porque está comisionada, mientras que Ilse García Rivera está como acondicionadora física de los policías pero no contaba con espacio físico pero ya se tendrá.

Insistió que el salario del jefe de la corporación no debería ser un tema de preocupación, pues su salario era por semana.

“No tengo nada en contra de ellas, pero si dice que no está el espacio de acondicionamiento, creo que la deben tener en otra área laboral ¿O no?, igual quien este comisionada, cualquier otra persona podría pedir un seguro de vida”, replicó la regidora del Pan Itzel Astorga García.

Las regidoras insistieron en la revisión de los salarios pues en el caso del director de Policía su salario diario era de más de 650 pesos diarios mientras que la de Recursos Humanos, Jared Moreno Zamora, era de 999 pesos diarios y así se encontraban a varios empleados con salarios exorbitantes.