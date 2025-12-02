$!Sensei Camilo ingresa al salón de la Fama de las Artes Marciales México

EL ROSARIO._ Tras 45 años como artista marcial dedicados al entrenamiento, desarrollo y difusión de la disciplina, el Sensei José Camilo Rivera Campos, vio coronado su esfuerzo con su ingreso al salón de la fama de las Artes Marciales México. Esta distinción es otorgada por el Consejo Mexicano de Artes Marciales y la revista “Dentro del Arte Marcial”, mediante la convención nacional celebrada los días 28 y 29 de noviembre en Mazatlán. El también docente expuso que dentro de la disciplina este es uno de los máximos reconocimientos dentro del camino de las artes marciales como estilo de vida.

“Se concreta o se premia a una trayectoria de 45 años de las artes marciales y haber entrado al salón de la fama para mi es uno de los objetivos que nunca dejé de lado pero gracias a Dios que ya se cumplió”, aseguró. Precisó además que del Estado de Sinaloa fueron 26 los sensei que ingresaron en esta edición, sumando a nivel nacional poco más de 600 las personas que han recibido este reconocimiento. Reconoció especialmente a sus padres, los señores, Camilo Rivera Vargas e Inés Campos Juárez, quienes lo apoyaron e impulsaron a no flaquear. “Había veces que todos hinchados, yo recuerdo que mi madre se asustaba al principio pero después entendió porque mi padre le decía que me dejara, que yo así quería, que era por mi bien, y ella misma me curaba con hierbas para que se me quitara lo hinchado”, recordó. Sobre su trayectoria, informó que inició a mediados del año de 1978 en una organización que se llamaba Okinawa, para posteriormente culminar en Mazatlán con la adquisición de su primera cinta negra por el maestro Alfredo Franco Hurtado. Su primer paso como sensei, señaló, fue en el año de 1983 al fundar una escuela en Rosario junto a Hilario Aviña, que fue nombrada como Zen Karate - Do. “Esta escuela produjo decenas de estudiantes y no menos de unos 20 cintas negras ahí logramos preparar”.