SEP otorga constancias a personal de UTEsc por su participación en el desarrollo de planes de estudios de posgrado y modalidades dual y mixta

Escuinapa.- La Secretaría de Educación Pública federal, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, otorgó constancias a personal de la Universidad Tecnológica de Escuinapa por su participación en el desarrollo de planes y programas de estudio de posgrado, así como en las modalidades dual y mixta, en el marco del acuerdo 3SO/CUST/07/2024 de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico del país, en el cual se sustenta la creación de su nuevo modelo educativo.

En un sencillo, pero significativo acto, el rector de UTEsc, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, hizo la entrega de las constancias que emitió la autoridad federal, expresando un reconocimiento a las y los participantes en el proceso.

“Su participación en estas acciones que se llevaron a cabo a nivel nacional, reafirma el compromiso que la Universidad Tecnológica de Escuinapa tiene con la calidad y la expansión de la cobertura educativa”, dijo.