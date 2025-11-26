Separarán llantas en jornada de descacharrización para su reciclaje, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con la intención de tener un mejor manejo de los cacharros que se recogen en las jornadas de limpieza, las llantas están siendo separadas para entregarse a una recicladora; así lo informó José Burgueño Ironía, jefe de Servicios Médicos Municipales.

“Las llantas es un tema complejo, en esta administración optamos por indicación del presidente por manejar de una manera diferente el tema de las llantas, porque antes se llevaban al basurón y se quemaban”, dijo.

El quemarlas originaba una fuerte contaminación en el municipio, podía causar incendios mayores, por lo que se decidió reciclarla cuando se recogen en las jornadas de descacharrización.

Burgueño Ironía informó que se contactaron con una empresa que es Asociación Civil y se están entregando cada que se tiene un número importante de estos objetos.

En agosto que iniciaron las jornadas semanales de descacharrización empezaron a separar las llantas y hace dos o tres semanas que vinieron por ellas, eran 950 llantas de todo tipo que eran 35 toneladas.

Mientras esperan a que vengan por ellas, se les da tratamiento de abatizar las llantas para evitar que el mosco se reproduzca y así guardarlas, informó.

El Ayuntamiento paga solo el flete para que vengan por estas llantas, de esa manera se previene una contaminación.

Informó que este viernes será jornada de descacharrización en Cristo Rey, una labor que hacen en coordinación con la Sexta Jurisdicción Sanitaria.