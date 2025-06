Señaló que la situación fue tan mala que no pudieron cosechar ni la mitad de lo que se obtuvo en 2024; con apenas una tonelada y cuatro menos que su antecesor. No obstante, tienen la esperanza de que este año mejore la situación, pues ya han caído las primeras lluvias de la temporada.

“Sí, es un poco la cuestión de la sequía, pero gracias a Dios ya esta semana ya llovió mucho. Esperemos que para el otro año haya muchísima producción de ciruelas, ya que este año sí fue exageradamente baja. Estamos hablando que no se juntó ni menos de la mitad que lo que juntamos el año pasado todavía.

“Estamos hablando que si el año pasado se juntaron cinco toneladas, este año apenas se alcanzó a juntar, si acaso una. No se ha pesado la cosecha, pero en años anteriores estamos hablando que se juntaban hasta nueve toneladas, 10 toneladas, y este año apenas no se ha pesado, pero sí no llegó a una, va a ser una tonelada si acaso”.

Mencionó que pese a los malos resultados que dejó la sequía, continúan trabajando duro pasa cosechar y vender el producto de ciruela roja y amarilla que trajo la siembra. Este esfuerzo los motivó a participar en la Expo Feria de la Ciruela 2025, donde presentaron sus productos con chile, chamoy y dulce.