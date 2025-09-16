$!Servicio de energía eléctrica en IMSS Bienestar de Escuinapa quedó restablecido: director

ESCUINAPA._ A ocho días de que un rayo dañará líneas de energía principales, este martes quedó restablecido el servicio de energía eléctrica, informó Jesús Daniel Uribe Peraza, director del Hospital IMSS Bienestar. Uribe Peraza informó que la empresa enviada por la aseguradora empezó trabajos este martes, haciendo una revisión exhaustiva de la zona, detectando que el problema estaba generado en un solo cable, el cual empezó a cambiarse.







“Realizaron el cambio del cable y posteriormente se cambió un conector, en el momento que quedó conectado se procedió a apagar las plantas, quedamos como una hora o cuarenta minutos sin luz, cablearon, se subieron cuchillas y no hubo problemas”, dijo. Se empezó a prender por áreas y no se tuvieron problemas, hasta el momento no se ha terminado de evaluar si hay afectaciones en los aparatos médicos, por si resultó algo afectado.





