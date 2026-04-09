$!Servicio se paga con el regreso de mineros a su familia, dicen rescatistas de Jalisco en Rosario

ROSARIO._ Al replegarse el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano Jalisco tras 11 días de despliegue operativo donde coadyuvaron en el rescate de tres mineros en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario, el líder del equipo José Manuel Martínez Murillo manifestó que los rescates pagaron su esfuerzo que cobró factura en la salud de los elementos a su cargo. “No nada más para nosotros, sino poder entregarle a la familia, ¿no?, creo que la familia es lo más valioso y entregarle, volver a ver a su ser querido creo que ya estamos pagados”, afirmó el primer Comandante Regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Expuso que los trabajos continúan, ya hay relevos, debido a que el periodo operacional termina y van de regreso a su lugar de origen.





Informó que llegaron desde el día cinco para ayudar en la planificación de la estrategia de poder ingresar principalmente a las zonas de alto riesgo, con 37 elementos de Guadalajara, El Gruyo, Zapopan, y Protección Civil Jalisco, además de dos binomios, y 15 toneladas de equipo de rescate, especialistas médicos, psicólogos, técnicos en cuerda, técnicos de gases. “Ya mi personal algunos se enfermaron, estamos enfermos, estamos cansados, fueron ya 11 días de despliegue pues ya cansados por las condiciones climáticas que están ahí en la mina”. Martínez Murillo precisó que las condiciones adversas fueron desde la inundación, el jal, hasta las temperaturas debido al periodo de estiaje que hay en la región. “Muy complejo y más que nada agrégale la temperatura, agrégale el buceo, que si un buzo pudiera entrar y perderse se le acaba el aire y se convierte en víctima más, entonces no tendríamos que equivocarnos, no tendría que haber errores para poder sacar a esta persona con vida... una operación compleja de alto riesgo”.





“A esos extremos, no saber ni qué horas son, ni la hora ni nada, todo oscuro, este pues llega a un momento de desesperación y la esperanza va bajando, la motivación va bajando, entonces es un caso para documentar y nosotros como técnicos nos quedan lecciones aprendidas de que siempre que cuando hay se puede, se puede, y se rescata y con vida, entonces 14 días no cualquiera puede subir a eso”, argumentó. Sobre las acciones implementadas, refirió que fue un rescate técnico ya que tenía que ser un rescate bien planificado por los peligroso y riesgoso, al ser en una profundidad de la bocamina hasta el fondo en el nivel 50, es decir 2 kilómetros 400 metros en pendiente positivas, para encontrarse con una inundación severa combinada con los arrastres de jales mineros. Sobre el segundo minero rescatado con vida Francisco Zapata, calificó de extraordinario o un milagro, al contar la galería con una burbuja de aire pese a la inundación. “Yo creo que sí es un milagro de todo mi tiempo de experiencia, más de 30 años en el rescate, yo creo que este es un caso no normal, ha habido muchos casos en otros países... pero más que nada es la voluntad de vivir, la esperanza de vivir porque evidentemente hay gente débil que la mentalidad, la psicología te vuelve el estrés, te vuelve la parte, la esperanza, entonces este es uno de los más críticos que me han tocado y es para documentar y decirlo de que tanto le están dando otra oportunidad de vida hay que aprender de ello y ser mejores nosotros”. ”Fue extraordinario, ¿Por qué?, porque él sobrevivió porque tenía entrada de aire en esa burbujita, en esa galería; entonces independientemente que no tuvo alimento el agua, tomaba agua, de la misma agua mineral de ahí de los jales que no es apropiada, es contaminada pero pudo sobrevivir por su estado físico, técnicamente sobrevivió por la esperanza”.



