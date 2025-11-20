$!Servicios de emergencia dan nueve atenciones durante desfile de la Revolución Mexicana en Rosario

EL ROSARIO._ Un persona herida con probable fractura de nariz y ocho atenciones por descompensación fue el resultado del desfile con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Se informó que estas atenciones se otorgaron tanto en el recorrido de los planteles como en el cierre en el estadio municipal.

El resguardo de los contingentes que se conformaron por primarias, secundarias, preparatorias y universidades estuvo a cargo de elementos de Protección Civil y Cruz Roja.