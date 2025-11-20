$!Servicios de emergencia dan nueve atenciones durante desfile de la Revolución Mexicana en Rosario

EL ROSARIO._ Un persona herida con probable fractura de nariz y ocho atenciones por descompensación fue el resultado del desfile con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
Se informó que estas atenciones se otorgaron tanto en el recorrido de los planteles como en el cierre en el estadio municipal.
El resguardo de los contingentes que se conformaron por primarias, secundarias, preparatorias y universidades estuvo a cargo de elementos de Protección Civil y Cruz Roja.
En el caso concreto de Protección Civil, su coordinador José Molina Ruiz, informó que atendieron cuatro casos.
“Estuvo tranquilo nada más tuvimos el reporte de tres personas insoladas, se atendieron en el lugar, nada más una sí requirió traslado porque si venía un poquito más con golpe de calor”, expuso.
De las acciones preventivas, indicó, que participaron alrededor de 16 elementos extendidos a lo largo del desfile.
Cruz Roja dio a conocer que se dieron 6 atenciones entre las que se destacó una joven porrista lesionada.